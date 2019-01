Kotimaa

Useita kaukojunia reippaasti myöhässä – raiteilla joudutaan odottamaan kalustoa ja vikojen korjauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat illan kaukojunat ovat reippaasti myöhässä. Eniten myöhästelee Helsingistä Rovaniemelle matkaava intercity 27 -juna. VR:n mukaan se on myöhässä ratavaurion vuoksi tunnin ja 45 minuuttia. Pendolino 51 -juna Seinäjoelta Ylivieskaan on puolestaan myöhässä puolitoista tuntia kaluston odotuksen vuoksi.Samasta syystä intercity 29 -juna Helsingistä Ouluun on sekin myöhässä lähes puolitoista tuntia.Lisäksi yhdeksän muuta junaa on myöhässä puolesta tunnista tuntiin.Erityisesti viivästyksiä on aiheuttanut kaapelivaurio Riihimäellä. Vaurio hidastuttaa pääradan liikennettä molempiin suuntiin. Ongelmat saivat alkunsa, kun ratatöiden yhteydessä katkesi kaapeleita. Finrailin rataliikennekeskuksen mukaan vika saadaan korjattua viimeistään aamuun mennessä.Myös pääkaupunkiseudulla, kehäradalla on ollut sunnuntaina ongelmia sähkökatkon vuoksi. Vaikka liikenne kehäradalla kulkee jo molempiin suuntiin, ovat korjaustyöt vielä kesken.