Armeijakikka saa veren kiertämään talven ennätyskylmyyksissä

Armeijakikka saa veren kiertämään talven ennätys­kylmyyksissä

Pakkanen on paukkunut viikonlopun mittaan Suomessa siihen malliin, että talven ennätykset on kirjattu jo useita kertoja uusiin lukemiin. Kylmältä on vaikea välttyä.

Suomessa tehtiin varhain sunnuntaiaamuna kuluvan talven uusi pakkasennätys, kun Sodankylässä mitattiin kello 6.22 lämpötilaksi 38,7 miinusastetta.Kovien pakkasten on kerrottu olevan seurausta yläilmakehän suihkuvirtauksen kääntymisestä polaaripyörteen hajoamisen seurauksena itäiseksi.Vielä sunnuntain ajaksi Keski-Lappiin on ennustettu rapsakoita 35:n asteen pakkasia.Maanantaina tuuli voimistuu ja etelästä saapuu lumisadealue. Ajokeli voi muuttua kehnoksi, eivätkä kovat pakkasetkaan vielä välttämättä ole ohi – ainakaan Pohjois-Suomessa.Alla tuore sääennuste.Paukkupakkasessa hyvät lämmittelyvinkit ovat kullanarvoisia. Kerrospukeutumisella pääsee pitkälle. Huolella ajoitetut lämmittelyliikkeet puolestaan varmistavat, että veri kiertää.Eräs helppo lämmittelyliike voi auttaa esimerkiksi bussipysäkillä värjöttelevää kulkijaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas liike on tuttu ainakin monelle kylmässä metsässä armeija-aikoinaan värjötelleelle.Liikkeen ytimessä ovat ryhdikäs asento, ulospäin taivutetut ranteet ja liikkuvat olkapäät. Lähtöasennossa lämmittelijä on kuin asennossa seisova pingviini.Olkapäitä kohautellaan seuraavasti: ylös, alas, ylös, alas ja niin edelleen.Voit katsoa tarkat ohjeet artikkelin videosta. ISTV esitteli yksinkertaisen ”inttilämmittelykikan” vuoden 2018 hyytävien talvipäivien aikaan helmikuun lopussa.Armeijaniksien lisäksi kannattaa myös muistaa olosuhteiden mukainen pukeutuminen. Avainasemassa on paljaiden kohtien peittäminen. Nuorisomuodissa viime vuodet vallallaollutta nilkat paljaana kulkemista ei voi paukkupakkasilla suositella, sillä tämä käy jänteille raskaaksi. Vaarana on muun muassa akillisjänteen kipeytyminen tai tulehtuminen.