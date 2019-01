Kotimaa

Metroliikenne takkuaa – syynä henkilövahinko

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että ihminen on jäänyt metron alle yliopiston metroasemalla. Poliisi on paikalla tutkimassa onnettomuutta.HSL:n mukaan metrot ajavat molempiin suuntiin epäsäännöllisin vuorovälein. HSL:n poikkeusinfo kertoo Twitterissä, että odotusaika on enintään noin 20 minuuttia.Häiriön arvioidaan kestävän puoleenpäivään saakka.Myös raideliikenteessä on myöhästymisiä kaapelivaurion vuoksi. Vaurio aiheuttaa myöhästymisiä junaliikenteelle Riihimäen aseman molemmin puolin, kertoorataliikennekeskus. Myöhästymiset ovat noin 20–35 minuuttia. Korjausarvion mukaan vaurioiden korjaaminen kestää koko päivän.Kaapeleiden kerrotaan katkenneen viime yönä ratatöiden yhteydessä.Artikkeli päivitetty 27.1.2018 kello 11.32. Lisätty tieto raideliikenteen vaikeuksista.