Sodankylä jysäytti talven kylmimmäksi lukemaksi –38,7 ja pakkanen voi vielä tästä kiristyä





Päivystävän meteorologin mukaan on mahdollista, että vielä kylmempiä lukemia mitataan varhaisaamun aikana, sillä vuorokauden kylmimmät hetket osuvat usein aamukuuden ja aamukahdeksan välille.Sunnuntaina Suomi kuuluu korkeapaineeseen. Sää on laajoilla alueilla selkeää, runsaampaa pilvisyyttä on lähinnä itärajalla sekä Lapissa. Tuuli on heikkoa. Pakkasta on päivällä 15...25, maan keski- ja pohjoisosan selkeillä alueilla 25...35 astetta. Yöllä pakkanen kiristyy entisestään.Maanantaina aamulla maan itä- ja pohjoisosassa on selkeää ja pakkasta 25...35 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa sää pilvistyy ja kaakkoistuuli voimistuu, samalla pakkanen heikkenee. Päivällä maan länsiosaan leviää lumisateita, muualla maassa on pilvipoutaista. Illaksi pakkanen heikkenee Lounais-Suomessa 5...10 asteeseen.Tiistaina Suomen lounaispuolella on matalapaine. Sää on koko maassa pilvistä ja lumisateita tulee yleisesti. Pakkanen heikkenee maan eteläosassa muutamaan asteeseen, maan keskiosassa pakkasta on 5...10, Lapissa 15...25 astetta.