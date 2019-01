Kotimaa

Valvira tutkii koko Esperi Caren toimintaa – ongelmatapauksia tullut tietoon kymmenistä eri yksiköistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





"Esperin ongelmat kaikkein syvimmät"

Kaikissa ketjuissa on myös yksittäisiä hyvin toimivia toimipisteitä.

"Käymme mitoitukset läpi kuntien kanssa"