Kotimaa

Salibandyjoukkueen bussi kaatui Lohjalla – evakuointi ABC-huoltoasemalle peruttiin

Hätäkeskus sai ilmoituksen Lohjan bussihaaverista kello 13.04.Osoitteeseen Hossanmäentie lähettiin runsaasti yksiköitä koodilla ”liikenneonnettomuus, suuri”.– Siinä on bussi nurin, evakuointitoimenpiteet näyttävät olevan käynnissä, kertoi silminnäkijä läheiseltä ABC-asemalta.– Meillä on sama lähtötieto, kerrottiin Länsi-Uudenmaan poliisista kello 13.35.Tiedot tarkentuivat pian.Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti kello 13.38, että kyljelleen on kaatunut bussi, jossa oli 25 henkilöä.Kyseessä oli nuorten noin 16-vuotiaiden poikien salibandyjoukkue.– Auto oli 45 asteen kulmassa. Nuoria, hyväkuntoisia kavereita, odottivat rauhallisesti apua, kerrotaan pelastuslaitokselta.Alustavan tiedon mukaan loukkaantuneita ei ole, mutta kaikki vietiin kuitenkin varmuuden vuoksi tarkastettaviksi.Alunperin matkustajat olivat tarkoitus evakuoida bussista läheiselle ABC-liikenneasemalle, mutta tästä luovuttiin.Juttua päivitetty klo 14.14: Lisätty tietoja bussin matkustajista.