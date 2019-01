Kotimaa

Bussi kaatui Lohjalla – evakuointi ABC-huoltoasemalle peruttiin

Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 13.04.Osoitteeseen Hossanmäentie lähettiin runsaasti yksiköitä koodilla ”liikenneonnettomuus, suuri”.– Siinä on bussi nurin, evakuointitoimenpiteet näyttävät olevan käynnissä, kertoo silminnäkijä läheiseltä ABC-asemalta.– Meillä on sama lähtötieto, kerrottiin Länsi-Uudenmaan poliisista kello 13.35.Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti kello 13.38, että kyljelleen on kaatunut bussi, jossa oli 25 henkilöä.Loukkaantuneita ei ole. Tiedotteen mukaan matkustajia evakuoidaan parhaillaan viereiselle ABC-huoltoasemalle.– Evakuointi ABC:lle on peruttu, kerrottiin Ilta-Sanomillle kello 13.55 ABC:ltä.