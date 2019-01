Kotimaa

Kotkassa palaa teollisuushalli – paikalla suuri määrä pelastuslaitoksen yksiköitä

Kotkan Sutelassa Hakamäen teollisuusalueella palaa 400 neliömetrin kokoinen teollisuushalli.Paikalla on runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä, ainakin viisitoista.Hätäkeskus sai ilmoituksen lauantaina kello 9.25 osoitteesta Lekatie. Hälytys tehtiin koodilla ”rakennuspalo, suuri”.Paikalla on parhaillaan 14 Kymenlaakson pelastuslaitoksen yksikköä kuudelta eri paloasemalta.Lekatie on lyhyt tienpätkä Eurooppatie 18:n (E18)pohjoispuolella ja Kotkan keskustan ja Kymijoen länsipuolella.”Ensimmäisten pelastusyksiköiden saapuessa tapahtumapaikalle palo oli täyden palon vaiheessa”, tiedottaa pelastuslaitos.”Sammutustoimenpiteet ovat käynnissä.”Juttua päivitetty klo 10.34 uusilla tiedoilla.