Kotimaa

Talven seitsemän vaarallisinta hetkeä – asiantuntijan ratkaisut avuksi

Lumisade

1. Lunta kertyy pihaan – Lumi pois ajoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005977891.html

2. Piha on liukas – hiekkaa liukkautta vastaan





3. Lumimassat katolla uhkaavat – lumikuormaa vähennettävä

4. Vahinko jo sattumassa – hälytä apua





5. Auto jäi lumivallin taakse – kokoon taitettava lapio aina autossa





6. Lukot ja ovet jäässä – lumi pois ennen kuin sulava lumi jäätyy





7. Pelkään kaatuvani – kunnon kengät jalkaan