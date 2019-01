Kotimaa

Pakkanen alkaa kiristyä – paikoin lämpötila laskee jo -30 asteeseen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005977891.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005977227.html

https://www.is.fi/uutisvihje/

Maan itä- ja kaakkoisosan yli kulkee lauantaina lumisateen alue, mutta lunta odotetaan satavan myös muissa osissa Suomea. Päivää leimaa pilvisyys, lukuun ottamatta Lappia, missä pilvipeite voi rakoilla.Päivälämpötila vaihtelee lännen ja etelän noin -10 asteesta idän noin -15 asteen lukemiin. Kainuussa ja maan pohjoisosassa on -18...-25 astetta, Lapissa lämpötila laskee paikoin -30 asteen tuntumaan.Lauantaina illalla sää alkaa selkeytyä lännessä ja pakkanen kiristyy. Idän puoleinen tuuli purevoittaa pakkasta etelässä ja maan keskiosassa.Sunnuntaina pakkanen on kireää maan eteläosaa myöten. Aamusta alkaen sää on laajalti selkeä lännen ja etelän suunnalla, mutta päivän mittaan sää selkenee myös idempänä. Heikkoja lumisateita tulee lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa.Sunnuntaina päivälämpötila on -15...-20 etelässä ja idän pilvisillä alueilla, -18...-25 astetta lännessä ja pohjoisessa. Lapissa on paikoin noin -30 astetta. Yön heikkotuulisilla ja selkeillä alueilla pakkanen kiristyy entisestään ja 30 pakkasasteen lukemat yleistyvät.Maanantaina sää pilvistyy koko maassa. Idässä ja pohjoisessa päivä on vielä paikoin selkeä. Pohjoisessa tulee jokunen lumikuuro, mutta yleisesti on poutaa. Päivälämpötila on rannikolla n. 10 ja idässä -20...-25 astetta, mutta muuten lämpötila on laajalti -20 asteen tuntumassa.