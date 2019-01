Kotimaa

Ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa, Lapissa kireää pakkasta

Ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa, Lapissa kireää pakkasta

26.1. 4:17

Sää Lapissa on voimassa pakkasvaroitus.

Ajokeli on tänään huono maan etelä- ja keskiosissa liukkaiden teiden, lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi, tiedottaa Väylävirasto.



Lisäksi Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä useassa maakunnassa maan etelä- ja itäosissa.



Lapissa on voimassa pakkasvaroitus, ja lämpötila voi laskea siellä yli 30 pakkasasteeseen.



Maan länsiosassa pakkasta on 5–12 astetta, itäosassa 8–18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pakkasta on 15–30 astetta.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.