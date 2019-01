Kotimaa

Suomessa noin 5 lasta joutuu henkirikoksen uhriksi joka vuosi – tekijä on yleensä oma isä tai äiti

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastasyntyneen





Tyypillinen

Neljä asiaa lisää selvästi riskiä

Lastenpsykiatrian









Lähteet: Selvitys perhe- ja lastensurmien taustoista 2003–12 ja Anne Kaupin väitöskirja perheen sisäisistä lapsen surmista (2012).