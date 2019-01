Kotimaa

Kirkkonummen taposta epäilty mies surmasi jo vuonna 2002 – raaka väkivalta kuului naapuriasuntoihin

kertoi tiistaina tutkivansa Kirkkonummen Masalassa tapahtunutta tappoa.Hieman alle 50-vuotias nainen löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta ja poliisi epäilee, että hänet surmasi vuonna 1978 syntynyt mies, joka oli juuri muuttanut naisen naapuriin.Poliisi kertoi tuoreeltaan, että mies on tuomittu taposta aiemminkin 2000-luvulla. IS:n läpi käymien tuomioiden mukaan mies on tuomittu väkivaltarikoksista vankeuteen kaikkiaan kolmesti.Ensimmäinen tuomi on vuodelta 2001. Se koski pahoinpitelyä, törkeää pahoinpitelyä ja varkautta. Mies oli yhdessä toisen miehen kanssa potkinut maassa maannutta vanhempaa miestä useita kertoja päähän ja ylävartaloon. Miehelle aiheutui vakavia vammoja.Uhrin mentyä tajuttomaksi kaksikko anasti tältä lompakon ja puhelimen. Käräjäoikeuden mukaan tekoon ei ollut mitään syytä.2002 hänet tuomittiin taposta, jonka uhriksi joutui aiemmassa pahoinpitelyssä rikoskumppanina toimineen miehen veli.Surmatyötä edelsi kaveriporukan ravintolailta ja runsas viskin ja rommin juominen. Taposta epäilty mies ja uhri jatkoivat ravintolasta epäillyn kotiin.Aamuyön tunteina miehen naapurit havahtuivat kerrostaloasunnosta kuuluviin ääniin.Yksi naapureista todisti käräjäoikeudelle, että hakkaavaa ääntä kuului noin viidentoista minuutin ajan. Naapurin mukaan se kuulosti siltä, kuin joku olisi lyönyt lihanuijalla. Toinen naapuri taas kuvaili ääntä kuin lekalla hakkaamiseksi.Oikeuden mukaan mies tappoi kaverinsa lyömällä tätä voimakkaasti ja useita kertoja pöydänjalalla päähän. Oikeus piti tekoa erityisen raakana.Mies ei itse muistanut teosta mitään. Sen sijaan hän kertoi, että hänelle on runsaasta alkoholin käytöstä aiheutunut usein muistinmenetyksiä ja joskus aggressiivista käytöstä.tuomitsi hänet kymmenen vuoden vankeuteen. Lisäksi hänen aiemmista pahoinpitelyistään saamat ehdolliset rangaistukset laitettiin täytäntöön.Samana vuonna Espoon käräjäoikeus tuomitsi miehen laajennettuun lähestymiskieltoon. Kiellon syynä olivat tyttöystävään kohdistuneet häiriköinnit, uhkaukset ja pahoinpitelyt. Pahoinpitelyistä käräjäoikeus tuomitsi miehelle vankeutta.Seuraavan kerran mies joutui oikeuden eteen väkivallan vuoksi vuonna 2012. Uhrin ja todistajien mukaan mies oli tullut sisään kioskiin aggressiivisena ja sekavan oloisena. Huutava mies oli ilman sen kummempaa syytä lyönyt kioskissa asioinutta naista nyrkillä kasvoihin tai tönäissyt hänet makeishyllyä päin. Uhri kaatui maahan ja sai kasvoihinsa verta vuotavia vammoja.