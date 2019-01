Kotimaa

Journalisti: Otavamedian seitsemäs yt-kierros johti kuuden työpaikan vähennykseen 25.1. 16:37

Mediakonserni Otavamedian kuvaryhmän yt-neuvottelut johtavat kuuden työpaikan vähennykseen, kirjoittaa Journalisti.

Nämä yt-neuvottelut olivat seitsemännet, jotka yhtiössä on päätetty yhden vuoden aikana.



Viisi henkilöä otti lähtöpaketin ja yksi irtisanottiin. Vähennystarpeeksi ilmoitettiin alkujaan enintään yhdeksän henkilöä.



Lähtevien suurin yksittäinen ryhmä on Otavamedian kuvausstudioiden henkilökuntaa. Aikakauslehtiä ja verkkopalveluja kustantava yhtiö aikoo luopua omista kuvausstudioistaan muuttaessaan omasta toimitalostaan vuokralle Pasilaan valmistuvaan Triplaan keväällä 2020.



Otavamediassa on käynnissä yt-neuvottelut myös yrityksille suunnatuissa liiketoiminnoissa. Neuvottelujen piirissä on yli sata ihmistä, ja työnantajan mukaan vähennystarve on enintään 16 henkilöä.