Jyrki Lehtolan kolumni: Jumalan ilmastosaarna

Moido! Jumala tässä.Hävisitte. Loin maailman seitsemässä päivässä ja teiltä meni helvetisti aikaa sen tuhoamiseen. Lopussa vauhtinne sentään kiihtyi, kun korvasitte maailman säilyttämisen paheksumalla muita siitä, etteivät he säilytä maailmaa.muutama kuukausi sitten ilmastoraportin, jossa kerroitte monisanaisesti, että ”katsokaa Mad Max-elokuvat, niin näette, millainen on lastenlastenne joulu”.Minä annoin teille käsitteelliseen ajatteluun kykenevät aivot, mutta jokin meni väärin. Teidän ja hiiren ero on se, että vaaran kohdatessaan hiiri juoksee pakoon, mutta kun te juoksette pakoon, te kompastutte ottaessanne ”En aio juosta pakoon!”-otsikoitua selfietä.Sen sijaan, että te olisitte hiljaa miettineet valintojanne, te aloitte moralisoida niitä, jotka joutuvat elämään maailmassa, jossa ei ole teidän valintojenne runsautta.Te tilasitte Woltista vegaaniruokaa ja paheksuitte maataloustukia. Te istuitte raitiovaunussa ihmettelemässä, miksi Sallassa kuljetaan autolla eikä raitiovaunulla. Te jaoitte kuvia kuppaisista porkkanoista, kävelylenkeistänne ja ilmastonmuutoskyynelistänne ja jätitte kuvaamatta autonne, iPhone X-puhelimenne, keskusta-asuntonne ja Ranskasta raahautuneen shampanjanne.Helsingin Sanomien gallup kertoi, että suomalaiset vaativat ilmastotekoja, jos jotkut muut tekevät ne ja te kaikki luulitte, että gallup ei kertonut teistä, vaan niistä muista.teette ilmastoteon eikä kukaan kuule, että teitte ilmastoteon, pelastuuko maailma?Te olette hellineet itseänne vuosikymmeniä liikkumalla sulavasti alikehittyneissä maissa köyhien ja prostituoitujen keskellä.Te kutsutte seikkailuja toisten kurjuudessa ”lomaksi”.Siitä tuli vaikeampaa ilmastoraportin paljastettua, etteivät lentokoneet pysy ilmassa pyhän hengen voimalla. Sen sijaan, että olisitte jääneet hiljaisina kotiin, te aloitte mesota junamatkustamisestanne ja nyt te järjestätte seminaareja siitä, kuinka kivaa teillä tulee olemaan, kun vietätte kesän junissa pitkin Eurooppaa (tässä kuva junasta, ei vuokra-autostamme).Onneksi olkoon! Te olette niitä, joiden valinnat ovat onnistuneet niin, että teillä on aikaa ja varaa leikkiä kuukausia junilla. Harvalla on, mutta siitä huolimatta te syyllistätte heitä siitä, että he joutuvat tekemään myönnytyksiä huomisen suhteen voidakseen elää tänään.Kaiken muun pulinanne keskellä te ihmettelette, mistä tulee tyhmempien ihmisten teihin kohdistama someviha.Minä kerron sen. Siitä, että te omitte keskustelun ja olette koko ajan äänessä moralisoimassa niitä, jotka rajoitustensa takia joutuvat elämään eri tavalla kuin te haluatte.Paha mieli tuosta kaikesta tulee jopa Jumalalle. Jos te olette minun lapsiani, sairaalassa tehtiin virhe.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.