Syyte murhasta: Yritti kaksi kertaa ajaa kaverinsa yli, toisella onnistui – syytetty väittää penkoneensa hanskalokeroa

Syyte murhasta: Yritti kaksi kertaa ajaa kaverinsa yli, toisella onnistui – syytetty väittää penkoneensa hansk

Autoa ajanutta, 22-vuotiasta miestä, syytetään keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa murhasta. Syyttäjän näkemys on, että syytetty ajoi tuttavapiiriin kuuluneen kaverinsa ylitse tahallaan.Ensimmäinen kerta epäonnistui ja uhri ehti hypätä sivuun, kun syytetty yritti ajaa hänen päälleen Katajakatu 5:n kerrostalon pihassa perjantai-iltana 28. syyskuuta.Vain 41 minuuttia myöhemmin 22-vuotias mies onnistui syyttäjän mielestä tavoitteessaan ja ajoi tuttavansa päälle vakavin seurauksin.Tällä kertaa uhri ei ehtinyt väistää: hän jäi auton alle, raahautui jonkin matkaa sen mukana ja menehtyi pian. Yliajo sattui Katajakadun varressa.Mies sai vakavat vammat rintakehäänsä ja murtumia lantioonsa.Teon motiivit ovat epäselvät. Velan perinnästä on viitteitä. Miehet olivat illan aikana tavanneet ja riidelleet. He olivat olleet samassa henkilöautossakin.Loppuillan aikana kaahari oli etsinyt tuttavaansa useista paikoista ja tavoitellut häntä puhelimella.Esitutkinta-aineistossa on kerrostalon pihassa tapahtuneesta yliajoyrityksestä taloyhtiön valvontakameran kuvaa.Syyttäjän näkemys on, että mies toteutti henkirikoksen käyttämällä välineenä autoa ja toteutti sen vakaasti harkiten erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Hän vaatii miehelle elinkautista vankeustuomiota.Syyttäjällä on tehnyt myös toissijaisen syytteen, jos murhasyyte ei menestyisi.Toissijaisena syytteenä hän vaatii miehelle tuomiota törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tuomio toissijaisesta syytteestä tietäisi myös useiden vuosien vankeutta.Syytetty on kiistänyt henkirikoksen. Hänen näkemyksensä on, että kyse on tapaturmasta ja se olisi ollut seurausta hansikaslokeron penkomisesta, minkä vuoksi hänen ajamansa auto olisi törmännyt tien laidassa tai jalkakäytävällä liikkuneeseen uhriin.Noin vuorokausi yliajosta poliisi otti miehen kiinni Turkuun matkalla olleesta bussista. Hän oli oman kertomansa mukaan menossa sukulaistensa luo eikä ollut pakomatkalla.Syytetty on ollut vangittuna lokakuun alusta lähtien.Oikeus aloittaa murhajutun käsittelyn ensi keskiviikkona. Käsittelylle on varattu myös perjantaipäivä.