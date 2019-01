Kotimaa

Nainen petti miestä avioliiton aikana – karu totuus lapsesta paljastui sähköposti­viestistä

Varsin erikoista rikossyytettä käsiteltiin aiemmin tässä kuussa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa Lappeenrannassa.Nainen synnytti lapsen 12.6.2014, ja hänen aviomiehensä oli siinä luulossa, että hän olisi lapsen isä. Olihan pariskunta yrittänyt tätä aiemmin lapsen saamista usean vuoden ajan. Pariskunta turvautui hedelmöityshoitoihinkin. Kummassakaan ei todettu myöskään syytä lapsettomuuteen.Miehellä ei ollut mitään syytä epäillä, etteikö hän olisi lapsen isä. Karu totuus rupesi paljastumaan vuoden 2016 tammikuussa, kun mies käytti tablettitietokonettaan. Miehen tarkoituksena oli kirjautua omaan sähköpostiinsa, mutta ruudulle avautuikin automaattisesti naisen sähköposti.luki muutaman sähköpostiviestin, jossa kerrottiin toisen miehen olevan lapsen isä. Mies vaati saman tein isyystestin tekemistä. Keväällä valmistunut isyystesti varmisti asian. Lapsi ei ollut miehen.Syyttäjä syytti naista törkeästä petoksesta. Syyttäjän mukaan nainen uskotteli miehelle, että tämä olisi lapsen isä. Syyttäjän mukaan tästä aiheutui miehelle lähes 30 000 euron kustannukset, kun hän käytti rahoja lapsen ja perheen elatukseen.Syyttäjän mukaan mies ei voinut siten tehdä isyyden kumoamiskannetta kahden vuoden määräajassa, joka on laissa määrätty. Mies on yhä virallisesti lapsen isä.käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen Lappeenrannassa tapahtuneesta törkeästä petoksesta. Vaikka nainen oli ollut avioliiton ulkopuolisessa sukupuoliyhteydessä, oikeuden mukaan nainen sai itsekin varmuudella tietää lapsen todellisesta isästä vasta isyystestin jälkeen.– Vastaajan ei ole aiemmin (...) näytetty tienneen ennen isyystestin valmistumista, ettei asianomistaja ole lapsen isä.– Pelkästään se, että vastaaja on voinut pitää myös toisen henkilön isyyttä mahdollisena, eikä hän ole kertonut tästä asianomistajalle, ei riitä täyttämään erehdyttämisen tai erehdyksen hyväksi käyttämisen edellyttämää tahallisuusvaatimusta, Etelä-Karjalan käräjäoikeus totesi torstaina antamassaan tuomiossaan.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi pariskunnan avioeroon vuoden 2016 marraskuussa.