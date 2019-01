Kotimaa

Bisquitin kolumni: Konsonantit tulevat

”Ronskisti

Todellisuudessa (miten se sitten hahmottuukaan) Wittgenstein oli loppuun asti käsityksessä, että mistä ei voi puhua, siitä täytyy olla hiljaa.

No, tämmöinen

Sen sijaan suosiotaan on tuntuvasti kasvattanut konsonanttiperheen melko tuore tulokas l-sana.

Taannoin oli

vaan tätä ruokotonta aikaa kun r-sana sanotaan niinku se on!”Tämän päivän katsannossa tuntuu uskomattomalta, että siitä, kun r-sana oli jokapäiväisessä käytössä ja tavanomaista normipuhetta, on ajallisesti mitattuna todellakin vain yksi k-luikaus.(Sanomalehtitekstissä kyseinen aikayksikkö on yleensä tapana merkitä media-alalle ominaisella hienovaraisuudella tähditetyssä muodossa k****nluikaus. Arkisessa puheessa asteriskien käyttö ei tunnu luontevalta, eikä merkillä myöskään ole standardoitua äänneasua.)Miten se ammoinen sutkaus nyt menikään: Jos eläisi, kyllä vanha kunnon Wittgenstein pyörisi nyt haudassaan.Tämä filosofi oli tunnetusti juuri se ajattelija, joka meni viimeiseen lepoonsa uskossa, että miestä ei voi raiskata, siitä pitää vaieta.perusfeministinen pikku tarkkaavaisuustesti tähän väliin.Todellisuudessa (miten se sitten hahmottuukaan) Wittgenstein oli loppuun asti käsityksessä, että mistä ei voi puhua, siitä täytyy olla hiljaa.Aika on nyt toinen. Nykyihmisen ei onnekseen täydy enää vaieta. Sen mistä ei voi puhua, voi aina korvata käyttämällä asiaan ja tilanteeseen sopivaa tunnistetta, r-sanaa.Tänä päivänä halukkaille on tarjolla jo kokonainen r-sanojen rypäs. Tästä joukosta näyttää aikalaishavaintojen perusteella nousseen pikavauhdilla Suomen suosituimmaksi n-sana.Alun perin n-sana tuli käyttöön Yhdysvalloissa osana sikäläistä poliittisen korrektiuden liikettä. Eikä tämä ei ole #valeuutinen; poliittinen korrektius on todella amerikkalaista alkuperää.N-sanan suomalaista suosiota on kylläkin vaikea selittää. Meillä kun sitä tavataan vain joissain sporadisissa Pekka ja Pätkä -konteksteissa ja valituissa maailmankirjallisuuden suomennosten kritiikeissä.Ellei asia ole sitten yksinkertaisesti niin kuin amerikkalaisuuteen tutustunut ja suomalaiset tunteva J. Alfred Tanner ennusti jo kohta sata vuotta sitten:”Niin kuin näkyy, heill’ on toisenlaist’ kun meill’, mutt´ menossahan mekin ollaan kehityksen teill’.vaihe, jolloin julkisuudessa esiintyi paljon myös toista n-sanaa. Se näyttää sittemmin jääneen tarpeettomana käytöstä. Kaikuja siitä näkee yhä n-kortissa, jonka esiin vetämisessä kilpaillaan pelattaessa Ruskeata Pekkaa.Sen sijaan suosiotaan on tuntuvasti kasvattanut konsonanttiperheen melko tuore tulokas l-sana.Toivottavasti kukaan ei hairahdu sekoittamaan l-sanaa mihinkään luonnolliseen sukupuoleen tai sen vielä luonnollisempaan variaatioon.L-sanalla viitataan yksinkertaisesti ihmisoletettuihin, jotka – huumorin varjolla tietysti – ovat lepposia, eivät tee muille kepposia.Populaarikulttuurin puolella puhutaan edelleen samalla ”huumorimielellä” koomikkoparista O-kainen ja P-kainen.Outoa, kun nämä ikävällä tavalla leimaavat nimitykset olisivat elegantisti korvattavissa ilmaisulla Kaksi Kehopositiivista. Vähän huomaavaisuutta, niin tämäkin l-asia olisi tabuteltu.Kirjoittaja pitää huumorista tavattomasti.