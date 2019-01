Kotimaa

Hyytävä kylmyys valtaa Suomen – ensi viikolla pakkasta jopa -40

Kylmyys hiipii koko voimallaan Suomeen

Suomen säähän vaikuttaa viikonloppuna maan yllä oleva lumisateiden alue. Lounaasta leviää lumikuuroja maan eteläosaan. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista, pilvipeite rakoilee ja pakkanen on paikoin kireää.Perjantaina maan eteläosissa on vielä vain vähän pakkasta, mutta maan keskiosissa on jo noin -15 astetta ja pohjoisosissa sekä Länsi-Lapissa lähennellään noin -30 astetta.Länsi-Lapin tavoin pakkanen alkaa kiristyä koko Suomessa ja säässä tapahtuu vähitellen hyytävä muutos – kirjaimellisesti.– Lauantaina sää kylmenee myös maan eteläosissa. Lämpötilat ovat maan eteläisissäkin osissa jo -10 – -15 astetta ja pureva itätuuli saa pakkasen tuntumaan vielä kovemmalta, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+alanko kertoo Ilta-Sanomille.Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste perjantaille.– Sunnuntaina Suomeen saapuu korkeapaine ja pakkanen kiristyy, Alanko kertoo.Sunnuntai-illan ja maanantaiaamun välillä ulkona liikkuvien kannattaa kaivaa esiin kunnon talvivaatteet, sillä lämpötiloihin odotettava muutos on todella iso.– Sää kylmenee koko maassa ja maan eteläisissäkin osissa lämpötila on -20 – -30 astetta. Pakkanen kiristyy tyynessä ja selkeässä säässä.Foreca kertoo Twitter-tilillään, että maan keski- ja pohjoisosassa voidaan hätyytellä maanantaina jopa 40 asteen lukemia.Tuolloin jos koskaan tarvitaan ylle kunnon kerrospukeutumista lämmön haihtumista estämään. Nilkat paljaina ei pärjää vetreinkään nuori.Katso alla olevalta videolta, mistä lämpö karkaa pakkasella.

Missä näitä jopa 40 asteen pakkasia voi olla?