Kotimaa

Tänään pakkanen paukkuu ympäri Suomea – jopa 30 miinusastetta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005977026.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005976964.html

Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän lunta – etelärannikolla voi tulla sakeampia lumikuuroja.Maan pohjoisosassa sää on poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa, paikoin on selkeää.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä enimmäkseen 2–5 astetta pakkasta, maan keskiosassa 5–10 astetta pakkasta, idässä ja pohjoisessa 15–25 astetta pakkasta, Lapissa paikoin -30 astetta.Lauantaina Kaakkois- ja Itä-Suomessa sataa lunta. Muualla maan etelä- ja keskiosassa mahdolliset lumisateet jäävät vähäisiksi.Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa pilvisyyden vaihdellessa.Pakkasta on päivällä lounaassa 5–10, muuten etelässä ja maan keskiosassa 10–15, Kainuussa ja maan pohjoisosassa 20–25 astetta. Lapissa on paikoin 30 pakkasastetta.Kohtalainen itätuuli purevoittaa pakkasta maan etelä- ja keskiosassa.Sunnuntaina hyvin kylmä ilmamassa pysyttelee Suomen yllä. Heikkoja lumisateita tulee lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa.Pakkanen on kireää selkeillä paikoilla maan eteläosaa myöten.