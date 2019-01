Kotimaa

Eläkeläisnainen purskahti itkuun, kun Veikkaukselta tuli puhelu

”Pulssi alkaa lyödä niin kovaa, että voitko soittaa uudelleen tunnin kuluttua?”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Muutaman sekunnin päästä hän alkoi itkeä onnesta





Onko teillä tuoli lähellä?

Onko tämä totta ja mistä on oikein kyse?