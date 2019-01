Kotimaa

Varoitus metsissä liikkujille: ”Hiljainen kuolema” on palannut – ”Moni ei osaa ajatellakaan”

Tykkylumi katkoo vuosittain sähköjä ja vahingoittaa puustoa. Nyt metsäalan työntekijöiden etujärjestö varoittaa, että pahimmillaan putoava tykkylumi vie metsässä liikkujan hengen.– Moni ei osaa ajatellakaan tällaista vaaraa luonnossa liikkuessaan, Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtajakertoo.Puiden latvuksista jopa 20 metrin korkeudelta pudotessaan tykkylumi voi viedä hengen ilman varoitusmerkkejä – äkillisesti ja hiljaisesti.Putoavan lumen ja jään seos on vaarallinen, sillä sen voima kohdistuu suoraan ylhäältä päin päähän ja selkärankaan.Metsäalan Asiantuntijat on ammattiliitto, joka edustaa metsäasioissa töitä tekeviä asiantuntijoita. Työnantajia ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, kunnat ja metsäteollisuus.Borgman ei muista viime vuosilta kuolemaan johtaneita tykkylumionnettomuuksia. Läheltä piti-tapauksia sen sijaan sattuu vuosittain.– Esimerkiksi metsähakkuiden yhteydessä kaatunut puu on saanut tykkylumen liikkeellä ympäröivässä puustossa. Hakkuutilanteessa mukana olleet ovat olleet vähällä jäädä alle.Borgmanin mukaan kaikkien metsässä liikkuvien tulisi varmistaa, että apua saa hälytettyä tarvittaessa. Olinpaikka on syytä kertoa etukäteen jollekulle.Tykkylumialueilla liikkumista tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää kokonaan.– Erityisesti tiheät metsät ja alueet, joissa hangella näkyy paljon pudonneita oksia ovat vaaranpaikkoja.Tuulinen sää lisää riskiä tykkylumen putoamiselle. Tykkylunta esiintyy kaikkialla Suomessa mutta Borgmanin mukaan eniten itäisessä Suomessa korkealla merenpinnasta olevilla alueilla.Metsäalan Asiantuntijat ry ja Työturvallisuuskeskus varoittavat tykkylumesta ”hiljaisena kuolemana” joulukuussa julkaistulla videollaan. Järjestö varoitti samasta asiasta myös viime vuonna.