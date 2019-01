Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Pahalla on monet kasvot

Perheiden yhdistämistä on vaikeutettu, vaikka perhe on kotoutumisen tärkein edellytys.

Soldiers of Odinin tapaiset nahkapäät kehuvat Suomen ja muun Euroopan kaduilla vartioivansa naisten turvallisuutta. Heidän julistuksensa eivät poikkea Isisin sotilaiden tai minkä tahansa lahkon saarnoista.

unionia syytetään usein aiheetta jäsenmaiden omista virheistä. Maahanmuuton hoitamisessa yhteisö on kuitenkin epäonnistunut surkeasti. Muuttopaineet olivat kymmeniä vuosia tiedossa tai ainakin hyvin ennustettavissa.Pohjois-Afrikan valtioihin olisi ajoissa pitänyt EU:n ja YK:n voimin ja varoin perustaa valvottuja leirejä ja keskuksia, joissa Eurooppaan pyrkivät olisi tutkittu ja seulottu kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Rajat olisivat voineet olla muuten tiukasti valvottuja. Hyväksyttyjen kuljetus yli Välimeren olisi voitu hoitaa ylikansallisin voimin, ohi ihmiskauppiaiden.Mutta yhteistä vastuuta pakoiltiin kunnes järkevät menettelyt olivat auttamattomasti myöhässä. Seurauksia hoidetaan nyt jäsenmaissa, jokaisessa omin voimin ja kirjavin keinoin. Sekä henkiset että aineelliset kustannukset ovat sietämättömät.Maahanmuuton uusi aalto näyttää olevan tulossa, kun tutkii väestöennusteita ja uskoo maailmanlopun puheita ilmastonmuutoksesta.poliisi varoittaa etenkin nuoria tyttöjä ja heidän vanhempiaan ulkomaalaisista miehistä, jotka saalistavat netissä. Keskusrikospoliisin mukaan myös suomalaiset ovat samoissa puuhissa kovin ahkeria. Uhreiksi voivat joutua myös pojat. Suurin osa seksuaalirikoksista epäillyistä ja tuomituista on omaa väkeä, mutta maahanmuuttajat ovat määräänsä nähden yliedustettuina. Näin on muuallakin Euroopassa.Muukalaisten iljettävää käyttäytymistä selitellään kulttuurisilla syillä. Suomessa asuvan irakilaisnaisen mukaan joissain Lähi-idän maiden yhteisöissä nainen on ”aasin jälkeen tuleva olento, jolla ei ole mitään arvoa”.Kulttuuri selittää vain osan ilmiöstä. Lähes kaikki turvapaikanhakijat tulevat hajonneista ja väkivallan luhistamista yhteiskunnista. Noissa maissa vain lähiomaiset voisivat edes hiukan valvoa moraalia ja normeja. Mutta perheiden yhdistämistä on vaikeutettu, vaikka perhe on kotoutumisen tärkein edellytys. Nuoria miehiä ei saisi päästää matkaan ilman äitiä.Vastuussa olevat viranomaiset pyrkivät valistamaan maahan tulevia. Viraston hyvää tarkoittava virkailijatäti ei ehkä sittenkään ole paras henkilö puhuttelemaan keskenkasvuisia. Rallienglantia puhuva iso yrmeä virkapukuinen poliisi saisi viestin varmemmin perille.Pahuus on pohjimmiltaan kanssaihmisten oikeuksien loukkaamista ja usein siihen liittyvää väkivaltaa. Nyt kovennetaan rangaistuksia, ja sille on aina kannatusta. Äänen käytön koventaminen ja pahuuteen puuttumisen helpottaminen on jo paljon vaikeampaa.perustuvia selityksiä ei esitetä, kun tasa-arvoon kasvatettu eurooppalainen tai pohjoismaalainen syyllistyy samoihin rikoksiin. Oulun seudulla lestadiolaiset peittoavat maahanmuuttajat mennen tullen. Siitä ei someraivoa juuri nouse.Uhrin kannalta ei kuitenkaan ole eroa, raiskaako hänet islaminuskoinen maahanmuuttaja, tapauskovainen luterilainen, katolinen rippi-isä tai lestadiolaisen seurakunnan vanhempi.Soldiers of Odinin tapaiset nahkapäät kehuvat Suomen ja muun Euroopan kaduilla vartioivansa naisten turvallisuutta. Heidän julistuksensa eivät poikkea Isisin sotilaiden tai minkä tahansa lahkon saarnoista.Nämä porukat eivät ole huolissaan naisen asemasta. Pohjimmiltaan he haluavat kontrollia. Raiskata itse omat naisensa. Yksinoikeudella.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.