Kotimaa

Poliisi pyytää havaintoja Neste-huoltamolle murtautuneista maskimiehistä – akuutit havainnot numeroon 112

Tapauksesta tiedottavan Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan epäillyt olivat päässeet huoltoaseman sisään rikkomalla ikkunaruudun.Huoltoaseman sisällä murtautujat olivat etsineet avaimia peliautomaatteihin. Kun avaimia ei löytynyt, he yrittivät päästä peliautomaattien rahoihin käsiksi murtautumalla. Automaatteihin tuli merkittäviä vahinkoja.Epäillyt ennättivät olla huoltoaseman takaosassa lähes tunnin ennen kuin sen hälytysjärjestelmä meni päälle. Ikkunassa, josta miehet murtautuivat sisään, oli hälytysjärjestelmä, mutta tekijät olivat estäneet hälytyksen päälle kytkeytymisen.Hälytyksen jälkeen epäillyt poistuivat autolle, joka oli pysäköity Mikaelskolanin parkkipaikalle.Julkaistujen tuntomerkkien mukaan molemmilla epäillyistä oli tummat vaatteet ja kengät, joissa oli vaalea pohja. Ainakin toisen kenkäparin merkki on Nike. Toisella miehistä oli päällä huppari ja toisella musta takki, jossa on harmaat hihat. Molemmilla oli siniset kasvot peittävät maskit sekä hanskat.Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä.Havainnot voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi. Akuutit havainnot etsityistä tekijöistä voi ilmoittaa hätänumeroon 112.