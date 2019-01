Koulupoika kaivoi yhtäkkiä kesken aamunavauksen Raumalla kassista aseen ja ampui – silminnäkijä kertoo tragediasta, jonka vuoksi hän ei enää näe unia

Kotimaa

Koulupoika kaivoi yhtäkkiä kesken aamunavauksen Raumalla kassista aseen ja ampui – silminnäkijä kertoo tragedi

Ampuja ehti piilotella poliisia tuntikausia





Suomen ensimmäinen koulusurma tapahtui maaliskuussa 1981. Turun Puolalanmäen lukion 55-vuotias englannin lehtori kuoli 18-vuotiaan lukiolaisen lapioniskuihin lukion portaikossa.Samalla vuosikymmenellä, tammikuussa 1989, Suomea järkytti kouluammuskelu. Se tapahtui Raumalla ja johti kahden oppilaan kuolemaan.Raumanmeren yläasteen aamunavaus pidettiin keskiviikkona 25. tammikuuta 1989 aamukahdeksalta. Yläasteen kahdeksasluokkalaisten äidinkielen tunnin oli määrä alkaa heti aamunavauksen jälkeen. Luokka oli muodostettu yläasteen alussa, ja oppilaat osallistuivat äidinkielen opetukseen yhdessä.Ilta-Sanomat tavoitti luokassa 30 vuotta sitten ampumista todistaneen entisen Raumanmeren yläasteen oppilaan. Hän kertoo, että tapaus ei ole unohtunut koskaan kokonaan.– Mä muistan siitä sen, että silloin oli aamunavaus. Silloin kahdeksan aikaan, kun aamunavaus nyt yleensä tulee. Sen aamunavauksen aikana ampuja kaivoi kassista yhtäkkiä aseen.Poika oli vienyt ammuntaa harrastaneelta isältään kaksi pistoolia, Parabellumin ja Mauserin, ja pakannut ne laukkuunsa. Hän tunsi olevansa koulukiusattu, joskaan myöhemmässä poliisin tutkinnassa erityistä koulukiusaamista ei pystytty vahvistamaan.– Ammuttukin pilaili, että mitä meinaat. Onko sulla jokin leikkiase? Se tapahtui niin nopeasti. Hän oli ihan kahden metrin päässä tai jotakin, luokan entinen oppilas muistelee.Kun aamunavaus päättyi, poika käänsi aseen kohti luokkakaveriaan ja painoi liipaisinta. Ase naksahti, mutta ei lauennut. Opettaja selasi luokan edessä papereitaan. Kello oli 8.05, kun ampuja tähtäsi luokkatoveriaan uudestaan ja painoi liipaisinta. Tällä kertaa ase laukesi.Äidinkielen opettaja luuli äänen lähteneen nallipyssystä. Tilanteen todellinen luonne selvisi sekä opettajalle että oppilaille siinä vaiheessa, kun he näkivät verta.– Koulukaverit menivät paniikkiin, ja hän alkoi ammuskella lisää. Ryntäsimme ulos luokasta ja lähdimme juoksemaan poispäin. Olin edessä toisen koulukaverini kanssa. Ohjasin muita alakertaan kotitalousluokkaan. Ajattelin, että sieltä pääsee toista kautta ulos, jos tulee hätä.Poika tähtäsi seuraavaksi kohti tullutta toista luokkatoveriaan, joka väisti vatsalleen lattialle heittäytyen. Luoti meni ohi. Sitten ampuja käänsi isänsä pistoolin kohti luokan perällä seissyttä luokkatoveria. Laukaus osui, ja uhri menetti tajuntansa.Kun tekijä oli vielä luokassa, IS:n tavoittama silminnäkijä päätti hakea apua. Hän lähti kotitalousluokasta ja suuntasi koulun kansliaan. Koulun työntekijät soittivat kansliasta apua.– En tiedä, mitä sen jälkeen oikein ajattelin. Lähdin takaisin luokkaan. Näin käytävässä, kuinka ampuja tuli ulos luokasta ja lähti karkuun. Menin sitten sinne luokkaan.Silminnäkijän puhe katkeaa hetkeksi ja jatkuu pienen tauon jälkeen.– Siellä oli koulukaverini, jonka kanssa olin ollut samalla luokalla ensimmäisestä luokasta saakka. Häntä oli ammuttu. Jäin pitämään häntä kädestä niin pitkään, että poliisi ja ambulanssit tulivat.Pulpetit olivat siirtyneet pakenevien oppilaiden työntäminä niin, ettei toinen uhri ollut heti näkyvillä.Kummatkin uhrit menehtyivät samana päivänä sairaalassa.Tilanne oli uusi paitsi Raumanmeren yläasteella niin myös koko Suomessa. Todennäköisesti juuri siksi koulun ja poliisin viestintä epäonnistui heti tapahtuneen jälkeen.Kun tilanne oli tullut koulun johdon tietoon, rehtori oli yhteydessä poliisiin ja päästi sitten yläasteen oppilaat koteihinsa kesken päivän. Tietokatkos tai väärinymmärrys koulun ja poliisin välillä johti siihen, että ampuja ehti piilotella poliisia tuntikausia ennen kuin jäi kiinni.– Tämä oli uusi asia koko koululle. Meidät lähetettiin tosiaan kotiin. Sitä olen vähän jälkikäteen miettinyt. Ampujaa ei näy missään ja kaikki lähetetään kotiin. On se vähän outoa. Soitin vanhemmille. Kotona laitoimme ovet lukkoon, ettei kukaan pääse sisään ja kuuntelimme radiosta, mitä tapahtuu.Oppilaiden hajaantuminen kaupungille vaikeutti poliisin työtä. Poliisi sai päivän aikana ristiriitaisia vinkkejä mahdollisen tekijän liikkeistä eri puolilta kaupunkia. Samanikäisiä ja toisiaan muistuttavia koululaisia liikkui eri puolilla kaupunkia.Poliisin julkaisemat tuntomerkit olivat seuraavat:”160–165-senttinen, tummat suorat hiukset, tummasankaiset silmälasit, sininen toppatakki, talvilenkkarit ja harmahtavat toppahousut tai siniset farkut.”Poika oli varautunut pakomatkaansa kahdella polkupyörällä ja makuupussilla, mutta reittiä tai pitkäaikaista piilopaikkaa hän ei ollut miettinyt. Poliisin koirapartio sai ampujan kiinni metsiköstä läheltä Hankkilan kylää Eurajoen lounaisosasta viideltä iltapäivällä.Raumanmeren kouluammuskelu johti kiivaaseen keskusteluun koulukiusaamisesta. Rikoksentekijä kertoi nimittäin surmien syyksi pitkään jatkuneen kiusaamisen. Poliisi ei löytänyt tutkinnassa näyttöä pitkäaikaisesta kiusaamisesta, mutta yleisö otti asiaan kiivaasti kantaa lehtien mielipidepalstoilla.Koulussa tapausta ei silminnäkijän mukaan käsitelty kovinkaan pitkään. Tilanne oli uusi ja järkyttävä sekä koulun oppilaille että henkilökunnalle.Rehtori puhui asiasta heti seuraavassa aamunavauksessa, silminnäkijä muistelee.Luokan oppilaille oli yhtenä päivänä tarjolla ammattiapua, mutta siitä ei ollut kouluammuskelua lähietäisyydeltä seuranneen miehen mukaan hyötyä.– Silloin luokka kerättiin yhteen ja leikimme lasten palikoilla. Se oli mielestäni käsittämätöntä. En ymmärtänyt sitä, että oli tapahtunut sellaista, ja me leikimme leluilla. Se kesti ehkä tunnin se juttu, hän kritisoi.Luokalta kysyttiin yhteisessä tilaisuudessa mahdollista tarvetta henkilökohtaiselle tuelle. Silminnäkijän mukaan käsiä ei noussut. Hänen mielestään tilanne hoidettiin väärin.– Tilanne oli vähän sellainen, että katsoimme toisiamme ja mietimme, kuka ilmoittaa olevansa heikompi kuin muut. Se olisi pitänyt käydä henkilökohtaisesti läpi.Koulun oppilaat keskustelivat keskenään etenkin teon motiivista.– Olin itsekin koulukiusattu, mutta ei minulla ole ikinä käynyt mielessä, että olisin lähtenyt sen takia ampumaan ketään.– Jokainen sai siihen aikaan varmaan osansa.IS:n haastattelema Raumanmeren yläasteen entinen oppilas kertoo vältelleensä tapauksen muistelua tietoisesti vuosien kuluessa.– Miten se on minun elämääni vaikuttanut? Se on mielessä joka joulu, kun vien kynttilät haudalle. Sitten on vielä toinen selkeä asia, jonka tiedän johtuvan mahdollisesti siitä. Sen jälkeen en ole nähnyt unia muulloin kuin kipeänä antibioottikuurilla ollessani, en ikinä muuten. Silloin ne ovat olleet aina painajaisia.Alle 15-vuotiaana rikoksentekijänä ampuja ei ollut rikosoikeudellisessa vastuussa teostaan. Hän päätyi lastensuojeluviranomaisten huomaan.Vahingonkorvausvelvollinen hän kuitenkin oli.Rauman raastuvanoikeus tuomitsi pojan maksamaan yhteensä 110 000 markkaa korvauksia ja 20 000 markkaa oikeudenkäyntikuluja, eli nykyrahassa yhteensä noin 36 200 euroa, surmattujen oppilaiden vanhemmille ja kahdelle selvinneelle oppilaalle.