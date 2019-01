Kotimaa

Sää kylmenee ja lumisateet voimistuvat

Iltapäivällä lumisateita tulee etenkin Länsi-Uudeltamaalta Satakuntaan ulottuvalla alueella. Lännessä on laajalti pilvistä, idässä selkeää. Myös pohjoisessa sää on laajalti selkeä, mutta myös pilvilauttaa on liikkeellä etenkin Koillismaan suunnalla.Yöllä pilvisyys lisääntyy myös idässä ja pohjoisessa, mikä hillitsee pakkasen kiristymistä edellisiin öihin verrattuna. Varsinkin Itä-Lapissa pakkanen voi vielä päästä ennustettua kireämmäksikin.Yöllä lunta sataa sakeiten Etelä-Pohjanmaan tienoilla. Perjantaina päivällä paikallisia lumisateita tulee maan keskivaiheilla, mutta iltapuolella ja illalla maan eteläosaan leviää uusia, paikoin sakenevia lumisateita. Etelässä ja lännessä pakkanen on vähän aiempaa heikompaa.Lauantaina sää alkaa maan etelä- ja keskiosassa muuttua lumisateisemmaksi, kylmä itätuuli voimistuu. Pohjoisessa on pääosin poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin.Perjantaina läntiseen Eurooppaan alkaa virrata lännestä lämpimämpää ilmaa ja sen etureunalla Alankomaihin lumi- ja vesisateita. Vuodenaikaan nähden kylmin ilmamassa puolestaan ulottuu keskiseltä Välimereltä itäisen Keski-Euroopan yli Fennoskandiaan, tosin kaikkein kylmintä on Länsi-Siperiassa. Rankimmat sateet tulevat Etelä-Italiassa ja Kreikan tienoilla.