Kuvat: Pienimuotoinen vedenpaisumus Sörnäisten rantatiellä Helsingissä – Kaivinkone osui vesiputkeen

paisuu kadulle Sörnäisten rantatiellä Helsingissä.Pienimuotoisen vedenpaisumuksen aiheuttajana pidetään alustavan tiedon mukaan kaivinkonetta, joka olisi kauhaissut vesiputkeen.– Siellä on paikalla yksi meidän yksikkö ja Helsingin Veden väkeä, kerrottiin Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta.Yksikkö pyydettiin paikalle kello 20.55.– Putkirikko oli ilmeisesti sattunut parikymmentä minuuttia aikaisemmin, tilannekeskus arvioi.– Se on siellä lähellä kaasulaitosta ja ABC:tä.HSY Vesi tiedotti kello 21.30, että vuotokohtaa, joka on Sörnäisten rantatien ja Vilhovuorenkadun risteyksessä eristetään parhaillaan.