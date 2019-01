Kotimaa

Tässä on Korkeasaaren uusi sammakko, joka hikoilee 200 kertaa morfiinia tehokkaampaa myrkkyä

Näyttää punavalkoraitaiselta minttukarkilta.Karamellin kokoinenkin, vain muutaman sentin pituinen.Eikä siinä kaikki: iho erittää 200 kertaa morfiinia tehokkaampaa kivunlievittäjää epibatidiinia.– Ei ainakaan meidän sammakoita, Vepsäläinen sanoo.Kyseessä on eteläamerikkalainen namunuolimyrkkysammakko, yksi Korkeasaaren eläintarhan uusista tähtiesiintyjistä. Korkeasaari täyttää tänä vuonna 130 vuotta ja hankkii sen kunniaksi 13 uutta eläinlajia.Namunuolimyrkkysammakko on niistä ensimmäinen. Korkeasaari kertoi siitä keskiviikkona.”Namusammakot” olivat odottaneet ensi-iltaansa syksystä asti Korkeasaaren takahuoneessa. Ne saatiin silloin lahjoituksena eräältä pääkaupunkiseudulla asuvalta sammakkoharrastajalta.– Saimme 13, nyt niitä on 15, siinä on jo kuoltu ja synnyttykin välissä, Vepsäläinen kertoo.Ennen Korkeasaarta namusammakot asuivat kerrostalossa.– Lahjoittaja mainitsi, että ne ovat aika äänekkäitä... ihmeellinen korkea läpitunkeva sirkutus, Vepsäläinen kuvailee.– Koiraat metelöivät kun vartioivat maalänttejään. Ääni on kyllä huomattu meilläkin...Perun ja Ecuadorin rajaseudulta periytyvä namunuolimyrkkysammakkoporukka asettuu asumaan Korkeasaaren trooppiseen Amazonia taloon.Laji kuuluu nuolimyrkkysammakoiden heimoon, jolla on legendaarinen maine. Ne saivat heimonimensä Kolumbian choco-intiaanien tavasta kastaa nuolenkärki sammakoiden erittämään erittäin tappavaan hermomyrkkyyn.Metsästäjät käyttivät kolmea erityisen myrkyllistä Phyllobates-suvun lajia.Arvostetun Sammakkolampi.net -sivuston mukaan ”nykykäsitys on”, että nuolimyrkkysammakot kehittävät myrkkynsä hyönteisistä, joita ne syövät luonnossa. Amazon-menu ei onnistu vankeudessa.– Meillä ne saavat banaanikärpäsiä, Vepsäläinen kertoo. Myös sirkat maistuvat.Sivusto kehottaa kuitenkin suhtautumaan ”jonkinlaisella kunnioituksella” myös vankeudessa eläviin nuolimyrkkysammakoihin. Nuoleskelu ei toisin sanoen kuulu asiaan, imeskelystä puhumattakaan.Eettistäkään se ei olisi.namunuolimyrkkysammakko, Epipedobates anthonyi, ei ole erityisen myrkyllinen, mutta se huijaa vihollisiaan kirkkailla väreillään. Sammakoiden maailmassa kirkkaat värit ovat samanlainen varoitusetiketti kuin tupakka-askien karmeat valokuvat syöpäsairauksista.Nuolimyrkkysammakoita on yli 200 eriväristä lajia.– Meilläkin on entuudestaan useampia lajeja, ainakin kulta-, kelta-, sini- ja viher-, Vepsäläinen luettelee.Osa on myrkyllisempiä kuin uusi namusammakko.Luonnossa namusammakoita uhkaavat elinympäristön heikkeneminen ja vesistöjen torjunta-aineet. Kosteikot ovat niille koti ja elinehto. Naarasnamu munii 15–40 munan ryppään lehtikarikkeeseen. Namukoiras vartioi, puolustaa ja kosteuttaa munia kahden viikon ajan ja kuljettaa kuoriutuneet nuijapäät isällisestä reppuselässä lammikkoon.Niin jatkuu elämä ”karkkikaupassa”.