Käräjäoikeus: Sarjapedofiili odotti ravintolan tyhjenemistä – esitteli Michael Jackson -tavaraa, laittoi pornofilmin päälle ja hyväksikäytti 15-vuotiasta

Käräjäoikeus: Sarjapedofiili odotti ravintolan tyhjenemistä – esitteli Michael Jackson -tavaraa, laittoi porno

tamperelaismies on tuomittu jo kolmannen kerran lapsiin kohdistuneista seksuaalisista hyväksikäytöistä. Rikokset ovat tapahtuneet Jyväskylän seudulla vuosina 2003–11. Uhreja on ollut yhteensä 11.Sarjapedofiilin teot ovat paljastuneet hiljalleen vuosien varrella. Tuoreimmasta Keski-Suomen käräjille menneestä hyväksikäytöstä mies tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.Myös aiemmilla kahdella kerralla mies sai ehdotonta vankeutta. Vuonna 2010 vankeutta tuli kaksi ja puoli vuotta. Tuolloin miehen syyksi luettiin yhteensä kahdeksan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, joista yksi oli törkeä.Kahdeksasta 7–15-vuotiaasta uhrista seitsemän oli poikia.Vuonna 2015 mies tuomittiin toisen kerran, tällä kertaa kahdesta törkeästä hyväksikäytöstä. Vuosina 2009–11 tapahtuneiden rikosten toinen uhri oli 3–4-vuotias, toinen 5–7-vuotias.Nämä teot toivat miehelle neljän vuoden ehdottoman vankeustuomion.käräjillä olleessa tapauksessa uhri oli 15-vuotias poika. Rikos tapahtui sarjapedofiilin tuolloin omistaman motelli-ravintolan tiloissa Jyväskylässä kesäkuun 2009 lopulla.Poika oli viettämässä iltaa hänen perheelle tutun miehen omistamassa ravintolassa, jossa häntä kiinnostivat paikalla olleet soittimet kuten piano. Taajama-alueen ulkopuolella sijainnut ravintola oli auki kolmeen asti yöllä.Tapahtuma-aikaan muut olivat jo menneet nukkumaan eikä ravintolassakaan ollut enää asiakkaita. Poika muistaa humaltuneensa jonkin verran Lime Breezer -juomasta, jonka mies hänelle tarjosi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun poika nautti alkoholia.Pian mies vei pojan kellariin, jossa miehellä oli erilaisia poptähti Michael Jacksoniin liittyviä tavaroita. Jackson oli juuri kuollut.Tämän jälkeen osapuolet palasivat istumaan ravintolan penkeille. Mies laittoi pornofilmin näkymään seinällä olleesta televisiosta.Tilanne johti molemminpuoliseen suuseksiin. Mies ei pakottanut poikaa tekoihin.Hyväksikäytön jälkeen poika meni nukkumaan. Poika ei muista, mitä kello tuolloin oli. Pojan mukaan rakennuksen yläkerrassa asui ainakin miehen mummo.Miehen taustoista poika kuuli vasta myöhemmin. Hän etsi tietoja miehen tekemisistä netistä ja kertoi ensimmäistä kertaa tapahtuneesta kaverilleen vasta vuonna 2016. Poliisille poika ilmoitti asiasta 2017.oli ratkaisussaan erimielinen. Rikos luettiin miehen syyksi lautamiesten äänin 2–1.Vaikka tapahtuneesta oli pitkä aika, lautamiehet pitivät pojan kertomusta riittävän yksityiskohtaisena ja näin uskottavana. Käräjätuomari äänesti syyksi lukemista vastaan.– Asiassa on jäänyt mielestäni myös varteenotettavaksi vaihtoehdoksi se, että vastaaja on valikoitunut tekijäksi aikaisempien ja samankaltaisten rikosten perusteella, kun asianomistaja on keskustellut asiasta muiden henkilöiden kanssa ja hakenut vastaajasta tietoa internetistä.Pojalla ei ollut korvausvaatimuksia hyväksikäyttäjäänsä kohtaan.Mies on ilmoittanut tyytymättömyyttään tuomioon, joten syytettä käsiteltäneen uudelleen Vaasan hovioikeudessa.