Kotimaa

Valkeakosken epäillystä kaksoismurhasta vangittiin toinenkin mies

Keskiviikkona vangitulla miehellä on taustallaan muun muassa huume- ja asetuomioita.

Pirkanmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huumausaineita ja vankilakeikkoja

Nyt

käräjäoikeus on vanginnut 29-vuotiaan miehen epäiltynä kahdesta murhasta, vahingonteosta, tuhotyöstä ja varkaudesta. Jutun toinen epäilty, 33-vuotias mies, vangittiin eilen samoilla nimikkeillä.Viranomaiset löysivät perjantain ja lauantain välisenä yönä kaksi miestä kuolleena asunnosta Valkeakoskella Pirkanmaalla.Pelastuslaitos kutsuttiin paikalle, kun kerrostalohuoneistosta levisi savun hajua porraskäytävään. Kuolleina löydetyt vuosina 1980 ja 1989 syntyneet miehet olivat huoneiston asukkaita.Kaksoismurhasta epäillyt miehet poistuivat poliisin aiemman kertoman mukaan rikospaikalta uhrin autolla. Se löytyi myöhemmin poltettuna naapurikaupunki Akaasta. Miehet saatiin kiinni niin ikään Akaasta asunnon piha-alueelta.vangitulla on vuosien mittaan kertynyt tuomioita muun muassa huumerikoksista. Esimerkiksi viime lokakuussa hänet tuomittiin rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta 50 päivän vankeuteen. Hän kärähti auton ratista ilman korttia ja oli käyttänyt amfetamiinia ja muita päihdyttäviä aineita. Lievä ampuma-aserikos tuli starttipistoolin patruunoista.Viime vuonna hänet on tuomittu käräjillä myös huumausainerikoksesta ja toisesta lievästä ampuma-aserikoksesta. Hänen asunnoltaan löytyi toukokuussa reilut 10 grammaa amfetamiinia ja pistoolin ja pienoiskiväärin patruunoita. Tuolloin hänelle tuomittiin kolme kuukautta ehdotonta vankeutta.Vuonna 2014 Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen kymmenestä rikoksesta kuuden kuukauden vankeuteen. Häneltä muun muassa löydettiin toimintakuntoinen omavalmisteinen kynäpistooli ja nyrkkirauta. Muut rikokset olivat omaisuus- ja huumausainerikoksia.Toinen, 33-vuotias vangittu tuomittiin viimeksi viime perjantaina varkaudesta, kun hän oli varastanut kaupasta marraskuussa muun muassa neljä lonkerotölkkiä ja bluetooth-kaiuttimen. Joulukuussa hänet tuomittiin näpistyksestä, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Marraskuussa hänet tuomittiin heinäkuussa tapahtuneesta näpistyksestä.