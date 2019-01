Kotimaa

Pohjanmaan poliisi taka­varikoi 4 kiloa amfetamiinia – vangittuna ollut 7 henkilöä

Pohjanmaan poliisilaitos kertoo selvittäneensä viime vuonna huumeiden maahantuontitapausta.Esitutkinnassa selvisi, että Seinäjoella asuva 22-vuotias mies on hankkinut amfetamiinia Ruotsista Tornion kautta vuoden 2018 aikana seitsemästi.Poliisi epäilee miehen hankkineen yhteensä yli kahdeksan kiloa amfetamiinia, jota on myyty ja välitetty edelleen Pohjanmaan alueelle ja muualle Suomeen.Osa amfetamiinista on annettu miehen 22-vuotiaalle kauhavalaiselle tekijäkumppanille myytäväksi eteenpäin.22-vuotias seinäjokelaismies otettiin kiinni Kokkolassa 6. marraskuuta 2018. Hän oli tuolloin palaamassa palaamassa 21- ja 20-vuotiaiden Kauhajoella asuvien naisten kanssa huumeiden hakumatkalta Torniosta. Kolmikon autosta takavarikoitiin neljä kiloa amfetamiinia.21-vuotiaan ruotsalaismiehen epäillään tuoneen huumeet maahan Ruotsista. Hänet on luovutettu Ruotsista Suomeen. Suomessa vangittiin lisäksi 18-vuotias Ruotsissa asuva nainen, jonka epäillään tuoneen 6. marraskuuta 2018 yhdessä 21-vuotiaan ruotsalaismiehen kanssa neljän kilon amfetamiinilastin Ruotsista Tornioon.Tapaukseen liittyen 7 henkilöä on ollut vangittuna. Osa heistä on edelleen vangittuna.Rikoskokonaisuudessa on tutkittu huumausainerikosten ohella muun muassa törkeää rahanpesua ja rekisterimerkintärikoksia. 22-vuotiaan seinäjokelaismiehen omaisuutta on esitutkinnan perusteella ollut muiden henkilöiden nimissä ja hänen huumekaupasta saamiaan rahoja on ollut säilytettävänä 22-vuotiaalla kauhavalaismiehellä.22-vuotiaan Seinäjoella asuvan päätekijän hallusta on takavarikoitu kotietsinnässä anastettua omaisuutta, laiton pistooli, dopingaineita sekä pienempiä määriä erilaisia huumausaineita.Asiasta keskiviikkona tiedottaneen poliisin mukaan tapaus siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.