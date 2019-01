Väyrysen liike otti ehdokkaakseen henkilön, jota ei ole olemassa – näin ”Börje Börgelsson” sanaili itsensä sisään

Kotimaa

Väyrysen liike otti ehdokkaakseen henkilön, jota ei ole olemassa – näin "Börje Börgelsson" sanaili itsensä sis

Tähtiliikkeen

Paavo Väyrysen perustama Seitsemän tähden liike julkisti maanantaina eduskuntavaaliehdokkaansa, ja listalta löytyi kiinnostava hahmo: Börje Börgelsson https://www.is.fi/haku/?query=borje+borgelsson , 49-vuotias sisällöntuottaja Helsingistä.– Muut puolueet ovat pettäneet rakkaan isänmaani. Seitsemän tähden liike on viimeinen toivo. Olen koko ikäni ollut Paavon kannattaja ja jos hän ei voi pelastaa Suomea globalisteilta ja kommunisteilta, ei kukaan voi. On velvollisuuteni auttaa, hän kirjoitti ehdokashakemuksessaan.Puhelinnumeroa Börgelssonilla ei ollut antaa.– En muista ulkoa, käyttäkää sähköpostia.Harmi vain, että herra Börgelssonia ei taida olla olemassa.Väestörekisterikeskuksen nimiluettelon mukaan Suomessa ei ole ainoatakaan Börgelsson-nimistä henkilöä.Börje Börgelssonin tapaukseen syventyi ensin Iltalehti https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/4a10237b-7057-438d-8ebc-707d8d0636ee eduskuntaryhmän pääsihteeri Harri Lindell https://www.is.fi/haku/?query=harri+lindell sanoi lehdessä Börgelssonin olevan todellinen henkilö ja puhuneensa tämän kanssa puhelimessa. IS:n soittaessa Lindell oli tarkastellut asiaa uudelleen.

Olit ollut hänen kanssaan yhteydessä?

Ilmoittautumiset

– Olen soittanut kymmeniä ja kymmeniä puheluja enkä muista keihin kaikkiin olen ollut yhteydessä, mikä on varmaan inhimillistä. Katsoin listalta enkä ole voinut olla häneen yhteydessä, koska hänellä ei ole puhelinnumeroa.Tähtiliike julkisti ehdokkaansa maanantaiaamuna. Börgelsson perui ehdokkuutensa samana iltana sähköpostilla, jonka IS on nähnyt. Keskiviikkona sähköpostitiliä ei enää ollut.Lindellin mukaan Börgelsson perusteli myöhemmin päätöstään sillä, että oli keskustellut asiasta rouvansa kanssa.– Sanotaan, että nauru pidentää ikää. Itsekin nauroin tälle Börje-asialle. Toivotaan että tuli muutama vuosi lisää.käsitellään vaalipiireissä. Helsingissä nimiä kävi läpi Lindell.Hän kertoo pyrkivänsä soittamaan mahdollisille ehdokkaille ja tapaamaan joitakin heistä kasvotusten. Keskustelussa käsitellään poliittisia linjauksia ja kysytään mahdollisesta rikostaustasta.Lopuksi Lindell pyytää sähköpostilla vahvistuksen siitä, että henkilö on käytettävissä Tähtiliikkeen eduskuntavaaleihin. Lindellin mukaan Börjeltäkin sellainen oli saatu. Virallisia ehdokaskaavakkeita ei vielä tässä vaiheessa täytellä.– Sitten käyn netissä ja hiukan katselen, löytyykö sieltä jotakin.

Eikö mikään herättänyt ihmetystä?

Vaikka

– En löytänyt hänestä oikein mitään tietoja. Aina silloin nousee tietysti kysymysmerkkejä, jos ei löydy mitään. Mutta tarinan loppu on se, että nauru pidentää ikää.Iltalehden uutisen jälkeen Börje Börgelssonille ilmestyi Twitter-tili.Ehdokkaaksi oli ilmoitettu myös muuan Lauri https://www.is.fi/haku/?query=lauri , joka kyllä osoittautui oikeaksi henkilöksi. Hän ei kuitenkaan ole lähdössä Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaaksi. Ystävät olivat ilmoittaneet hänet ehdokkaaksi huumorimielessä.– Soitin Laurille ja sain makeat naurut ja myötämielisen kommentin, että taas ne kaverit ovat tehneet minulle jäynän.ensimmäiset ehdokkaat on jo julkistettu, Tähtiliikkeen eduskuntavaaliehdokkaaksi ehtii vielä hakea.– Pyritään saamaan täydet listat joka paikkaan, ja uskon että saadaan.Uusia nimiä tuli vielä tänä aamunakin.

Vaikuttivatko asiallisilta?

– En ole ehtinyt näitä kahta edes katsoa. Täytyy ruveta googlettamaan ja soittelemaan henkilöille.Jatkossa täytyy olla tarkempi ja vähintään sähköpostitse pyytää mahdollinen ehdokas tapaamiseen, Lindell sanoo.– Tarjotaan pullakahvit eduskunnan kuppilassa.