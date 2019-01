Kotimaa

Sipoon kunta varoittaa: Lapsiporno leviää koululaisten keskuudessa – lapset välittäneet videoita toisilleen

Osa Sipoon peruskoulujen oppilaista on vastaanottanut ja muuten nähnyt lapsipornoa sisältävää materiaalia. Kunnan tiedossa on useampia erillisiä tapauksia, joissa koululaiset ovat jakaneet videoita toisilleen.Tapauksia on käsitelty yhdessä perheiden kanssa.Jos tietoon tulee vastaavia tapauksia, kunta rohkaisee olemaan yhteydessä oman koulun henkilökuntaan.Sipoon kunnan tiedotteen mukaan kouluissa tullaan kiinnittämään lähiaikoina tehostetusti huomiota seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen torjuntaan sekä sosiaalisen median turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Asioista puhutaan lapsille heidän ikätasoonsa sopivalla tavalla, ja huoltajille järjestetään vanhempainiltoja aiheesta.– Pyydämme huoltajia olemaan valppaina. Toivomme myös, että huoltajat keskustelisivat oman harkintansa mukaan lapsensa kanssa itsemääräämisoikeudesta ja lapsen sosiaalisessa mediassa ja internetissä kohtaamista sisällöistä sekä sisältöjen jakamisesta muille, kunta kehottaa tiedotteessa.