Näin suomalaiset hakivat avioeroa joulun aikaan – osa jätti eropaperit vain päiviä ennen aattoa

Kun joulun pyhien kiire on ohi ja uusi vuosi edessä, on monien mielestä aika tehdä elämänmuutos. Ainakin niiden yli sadan suomalaisen, jotka jättivät avioerohakemuksensa käräjäoikeuteen.Ilta-Sanomat kysyi joulun ja uuden vuoden välillä saapuneiden avioerohakemusten määrää kaikista Suomen käräjäoikeudesta. Kahdestakymmenestä käräjäoikeuksista 12 vastasi tietopyyntöön.Näissä käräjäoikeuksissa avioerohakemuksia kirjattiin jouluaaton ja uudenvuoden välillä yhteensä 127 kappaletta. Eniten avioeroja tuli vireille Helsingissä, 31 kappaletta. Lapissa hakemuksia oli kolme, Kainuussa seitsemän.Käräjäoikeudet eivät osaa sanoa tarkkaa päivämäärää hakemuksen lähettämiselle, sillä jos jouluaattona on kirjoitettu avioerohakemus, kirjataan se käräjäoikeudessa vireille vasta saapumispäivänä, eli seuraavana arkipäivänä 27.12.Jotkut käräjäoikeudet kertoivat myös, että niihin jätettiin jonkin verran avioerohakemuksia vain muutamia päiviä ennen jouluaattoa.IS:n otoksen 127 avioerohakemusta ei vaikuta suuren suurelta määrältä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa käräjäoikeuksille jätettiin jouluaaton ja uudenvuoden välillä yleisradio BBC:n https://www.bbc.com/news/uk-46761442 mukaan 455 avioerohakemusta. Näistä hakemuksista 27 jätettiin jouluaattona.Hakemusten kokonaismäärä Britanniassa on tätä suurempi, sillä siellä verkossa jätettävät hakemukset ovat uusinta uutta.Niitä on voinut jättää vasta keväästä 2018 alkaen, joten oletettavasti suurin osa avioerohakemuksista toimitetaan edelleen paperisina virastoon.Maan oikeusjärjestelmän erikoisuuksiin kuuluu myös se, että avioerohakemuksessa erolle täytyy yhä antaa syy. Sellaisiksi kelpaavat muun muassa uskottomuus, hylkääminen, epäsopiva käyttäytyminen ja se, että puolisot ovat asuneet erillään jo viisi vuotta. Viimeisimmässä tapauksessa eroa voi hakea, vaikka toinen puolisoista ei sitä haluaisikaan.Aikanaan myös Suomessa avioeron saamiseksi vaadittiin puolison syyllistyminen vakavaan rikkomukseen avioliittoa vastaan, mutta vuodesta 1988 lähtien avioero on voitu myöntää kumman tahansa puolison tai molempien yhteisestä hakemuksesta ilman erityisperusteita.Vuonna 2017 Suomessa otettiin 13 616 avioeroa, joten myös kokonaismäärään nähden 127 jätettyä hakemusta on vähän. Alla olevasta taulukosta näkyy, että kymmenen vuoden aikana solmittujen avioliittojen määrä on laskenut tasaisesti, mutta eronneiden määrä pysynyt suurin piirtein samana.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/16b6cc6d22f03d73ec3ab031d56cd7c5.png Akatemiatutkija Marika Jalovaara https://www.is.fi/haku/?query=marika+jalovaara Turun yliopistosta tutkii perhedynamiikkaa ja on perehtynyt suomalaisten avioeroihin.Hänen mukaansa solmittujen avioliittojen väheneminen ja avioerojen lisääntyminen ovat pitkäaikaisia trendejä.Avioliittojen vähäisyyteen vaikuttaa se, että avoliitto on vakiintunut parisuhdemuodoksi. Avioliitoista suuri osa päättyy eroon, vaikka avoliittoihin verrattuna avioliitot ovat kestäviä, Jalovaara kertoo.Jalovaara on ollut mukana muun muassa yli kahdenkymmenen vuoden tilastoihin perustuvassa tutkimuksessa, jonka mukaan avioerohakemusten määrä lisääntyy vuodenvaihteen jälkeen keskimäärin 38 prosenttia.Tammikuun piikki ei jatku helmikuulle, vaan siellä ollaan jo keskiarvon alapuolella. Lisäksi joulun vaje hakemusten määrässä on suurempi kuin tammikuun pomppaus.Sen perusteella vaikuttaa siltä, että eroa harkitsevat hyvin usein lykkäävät hakemuksen jättämistä joulun yli.– Jouluun liittyy hyvin vahvoja merkityksiä perheen yhdessäolon aikana. Se voi nostaa kynnystä hakea eroa joulun alla, vaikka päätös erosta olisikin jo aika valmis, Jalovaara sanoo.Jalovaaran mukaan avioeron hakeminen osoittaa, että ainakin toinen puolisoista on saavuttanut erovalmiuden. Samoihin aikoihin ajoittuu usein myös erilleen muutto. Sitä ei välttämättä haluta tehdä viikkoa tai kahta ennen joulua.– Puolisot voivat säästää myös lähipiiriään erouutisen julkistamiselta. Sinnitellään vielä joulun yli. Samalla ehkä annetaan tilanteen raukeamiselle vielä mahdollisuus.Yhtä lailla loma-aika voi rohkaista eron hakemiseen, sillä lomalla vietetään usein paljon aikaa yhdessä ja sen myötä parisuhde joutuu intensiivisen arvioinnin kohteeksi.Jalovaara huomauttaa myös, ettei eron hakeminen välttämättä johda eroon, sillä eron saa vasta harkinta-ajan jälkeen.– Avioero on monella pitkän prosessin tulos. Todellisuus tuskin vastaa tv-draamaa, jossa vain yhtäkkiä huudahdetaan, että haluan eron.