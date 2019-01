Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Paluumuuttajan järkytykset

Asuin

Kun kerron

Suomessa

Kollega muutti takaisin Suomeen vuosien poissaolon jälkeen. Kokemuksiaan hän kuvasi näin:”Melkein alkoi itkettää, kun hain äsken asukaspysäköintiluvan. Auto muuttofirman pihalta, talvirenkaat, maahantulokatsastus, siirtokilvet ja parkkilupa kaikki yhdessä päivässä. USA:ssa olisi kulunut viikko.”Meille on tullut tavaksi pilkata sääntö-Suomea, joka tekee elämästä kuulemma niin kovin vaikeaa.perheeni kanssa 90-luvun alussa neljä vuotta Saksassa. Kun palasimme Suomeen 1995, kokemus oli hurja.Puhelinliittymän sain puolessa tunnissa. Saksassa siihen oli mennyt kuusi viikkoa.Kaikki paperisota oli mitätöntä germaaniseen kulttuuriin tottuneelle.Sitten muutimme Lontooseen viideksi ja puoleksi vuodeksi. Suomeen palasimme 2003.Suurin yllätys oli verottaja. Olin unohtanut, kuinka yksinkertaista asiointi Suomessa on.Britanniassa vastauksia ei saanut mistään, kukaan ei opastanut mihinkään ja yleisin vinkki liittyi veroneuvojaan. Sellainen oli hankittava.Muuten ei selviäisi verottajan kymmenien sivujen lomakehyökkäyksistä.Viidessä ja puolessa vuodessa olin jo tottunut siihenkin, että rahaliikenne pankeissa oli toivottaman hidasta ja kodin tärkein maksuväline oli sekkivihko. Kuinka oudolta tuntuikaan pankkisiirto, joka siihen aikaan sentään kesti muutaman päivän.Sekin oli huimaa, että takseissa ja kaupoissa pystyi aina maksamaan kortilla.ulkomaisille kollegoilleni, kuinka helppo Suomessa on hankkia esimerkiksi passi, heidän on vaikea uskoa.Tilauksen voi tehdä verkossa ja matkustusasiakirja tulee lähikioskiin tai -kauppaan viikossa.Kovin monessa muussa maassa ei tällaista helppouden luksusta ole tarjolla.Ymmärrän, että moni yrittäjä on raivoissaan paperisodasta. Se ei tuo yhtään liikevaihtoa, mutta aikaa kuluu.Jonkinlaista lohtua voi saada siitä, että meillä yrityksen perustaminen ja sen byrokratian hoitaminen on yleensä monin verroin helpompaa kuin esimerkiksi Saksassa tai Britanniassa.Kritiikki on aina hyväksi, ja parannettavaa löytyy taatusti.Silti kannattaa säilyttää suhteellisuudentaju.useimmat asiat hoituvat helposti. Päätöksistä voi tarvittaessa valittaa, ja aika usein valitus hoituu arkijärjellä ilman juristin apua.Viranomaisiin voi luottaa. Lahjuksia ei kukaan odota eikä juuri kukaan edes tarjoa.Pikkusieluja toki on seassa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, mutta ei kauhean paljon. Yleensä asiat voit hoitaa sujuvasti ja hankalaankin tilanteeseen löytyy ratkaisu.Aina se ei ole oman mielen mukainen, mutta saattaahan sitä ehkä joskus itsekin olla väärässä.Teoriassa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.