Etelään luvassa sakeaa lumisadetta

Maan etelä- ja keskiosassa sataa lunta. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelärannikolla lumisade voi sakeutua.Päivällä lounaassa on jo poutaisempaa ja lumisateet painottuvat maan keskiosaan, ja sakenevat iltaa kohti maan itäosassa.Päivällä on pakkasta etelässä ja lännessä 1 – 5 astetta, maan keskiosassa 5 – 10 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 15 - 25 astetta.Torstaina maan lounaisosassa sataa lunta, muuten maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja pilvipeite rakoilee.Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää ja poutaa.Päivällä on pakkasta aivan lounaassa noin 5 astetta, muuten etelässä ja lännessä on 10 – 15 astetta, idässä ja pohjoisessa 15 - 25 astetta.Perjantaina lännessä ja etelässä voimistuu vähän itätuuli ja satelee paikoin vähän lunta. Etelärannikolla lumisade voi sakeutua.Idässä ja Lapissa on poutaa ja sää paikoin selkeämpää.Aivan lounaassa pakkanen on heikkoa, etelässä ja lännessä 10 – 15 astetta, idässä ja pohjoisessa 17 - 25 astetta.