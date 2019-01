Kotimaa

Lännestä leviää hajanainen lumisadealue maan etelä- ja keskiosaan

Lännestä leviää hajanainen lumisadealue maan etelä- ja keskiosaan

23.1. 1:12

Sää Ajokeli on paikoin huono.

Tämä päivä on maan etelä- ja keskiosissa pilvisen oloinen ja aika ajoin sataa lunta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lappiin on luvassa auringonpaistetta ja kireää pakkasta.



Etelä- ja länsiosissa on pikkupakkasta. Keskiosissa puolestaan on pakkasta 5–15 astetta ja Pohjois-Suomessa 15–30 astetta.



Ajokeli on etelä- ja keskiosissa huono lumisateen, pöllyävän lumen ja sään lauhtumisen takia.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.