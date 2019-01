Kotimaa

Äijäkirppiksellä on tavaraa, jota ei joka kodista löydy – ”Ihan vaan tätä varten lähdettiin Tampereelle”

Tampereella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Miten syntyi idea äijien kirpparista?













Äijäkirppiksellä