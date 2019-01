Kotimaa

Sotakuva Raatteentieltä herätti hämmästystä maailmalla – näin se ”heräsi eloon” väritettynä

Nyt toistetaan : Tällaista on sotakuvien värittäminen

Värittäminen herättää vanhat valokuvat eloon kiehtovalla tavalla. Väriä on saanut myös sota-ajan kuva, joka levisi maailmalla muutamia vuosia sitten.





Katso jutun pääkuvana olevalta videolta, millaista on sotakuvien värittäminen.