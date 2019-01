Kotimaa

Kotkassa todettu tuhkarokkotartunta rokottamattomalla lapsella

Kotkassa todettu tuhkarokkotartunta rokottamattomalla lapsella 22.1. 17:50

Kotka Lapsen epäillään saaneen tartunnan ulkomailla.

Kotkassa on todettu tuhkarokkotartunta päiväkoti-ikäisellä lapsella, jota ei ole rokotettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL).



Lapsi on ollut perheen mukana ulkomaanmatkalla, jolloin hän on THL:n mukaan todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Suurin osa mahdollisesti altistuneista on jo tavoitettu.