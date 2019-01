Kotimaa

Alaikäisiä poikia epäillään ilkivalta­tehtailusta Ivalossa– vahingot yli 20 000 euroa

Alaikäisten poikien epäillään syyllistyneen useisiin vahingontekoihin ja varkauksiin Ivalossa viime syksynä.Teot tapahtuivat Ivalon yläasteella, Peräsaajontien ja Jänkkävaaran alueella. Vahinkojen arvo on yli 20 000 euroa. Tekijät muun muassa rikkoivat linja-autojen ikkunalaseja ja varastivat ilotulitteita.Rikokset tulivat poliisin tietoon marraskuussa.Poliisi on tehnyt asiasta esitutkinnan. Asia on lähdössä syyteharkintaan.Epäiltynä on kahdeksan alaikäistä poikaa. Osa epäillyistä on alle 15-vuotiaita. He eivät ole teoistaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Heille voidaan määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia.Tapauksista on ilmoitettu kunnan lastensuojeluviranomaisille. He ovat käynnistäneet asiasta omat selvityksensä.