Kotimaa

Vihdin Maasoja on paikka, jolla on hyinen maine – meteorologi kertoo, mistä on kyse ”kylmän ilman järvessä”

Suomen virallisesti kylmin paikka oli tiistain vastaisena yönä Vihdin Maasoja Uudellamaalla.Ilmatieteen laitoksen mittausasema näytti lukemaa 33,2 astetta.Seuraavaksi kylmin oli Rovaniemen Apukka, 38,8 astetta. Sitten listalla oli pitkä liuta Lapin mittausasemia ennen kuin oltiin lukemassa 28,9, joka oli Uudenmaan toiseksi kylmin paikka, Maasojan jälkeen.Ero Hirvihaaran ja Maasojan välillä oli peräti 3,3 astetta.Ylen Uudenmaan paikallisradiota aamuisin kuunteleville Vihdin Maasoja on tuttu paikka. Sillä on hyytävä maine. Se on kuin ”ryssän helvetti”, melkein aina tai ainakin usein paljon kylmempi kuin lähiseudut.– Se johtuu mittauspaikan sijainnista. Se on alava peltolaakso, tavallaan ”monttu”, laaksomainen paikka.– Jos on tyyntä, kylmä ilma valuu yöllä laakson pohjalle. Puhutaan ”kylmän ilman järvistä”. Lämpötilojen pystysuuntainen ero voi olla huomattava, Kokko selittää.Ilmatieteen laitoksen oman seurannan perusteella Vihdin Maasojan lämpitila on tyyninä öinä 3-5 astetta alempi kuin muilla Uudenmaan mittausasemilla.– Se ei anna kovin edustavaa tulosta, mutta olemme halunneet pitää sen mukana. Se on hyvä lisä muiden joukossa. Kertoo, miten kylmä voi olla alavilla mailla, Kokko puolustaa Maasojaa.