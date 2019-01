Kotimaa

Karanneet hevoset haittasivat liikennettä Hämeen­linnan­väylällä – Porvoossa talon pihalla laidunsi viisi hevo

Autoilijoiden on syytä varoa kylmällä säällä aktiivisesti liikkuvia eläimiä, varoittaa poliisi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy