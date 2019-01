Kotimaa

Nyt on kylmää: pakkasvaroitus Etelä-Suomeen – Vihdissä mitattiin -33 astetta

Pipo päähän, nyt on kylmää. Foreca kertoo Twitterissä, että kylmintä on tiistaina erityisesti etelässä.Ilmatieteen laitoksen säähavaintosivulta selviää, että esimerkiksi Vihdin Maasojan havaintoasemalla mitattiin tiistaiaamuna klo 4.20 peräti 32,9 pakkasastetta.Tiistaina aamukuudelta Helsingin Kaisaniemessä mitattiin Forecan mukaan 20,2 pakkasastetta ja Helsinki-Vantaan havaintoasemalla 25,9 pakkasastetta. Turun Artukaisissa miinusasteita mitattiin 20,6 ja Tampereen Härmälässä -19,9 astetta.Ilmatieteen laitos onkin antanut tiistaiaamuna pakkasvaroituksen osaan eteläistä Suomea. Pakkasvaroitus on annettu tiistaiaamuksi Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen, Varsinais-Suomeen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.Äärilämpötiloihin liittyvät varoitukset on suunnattu erityisesti riskiryhmille tai työnsä takia ulkona oleskeleville henkilöille.