Kotimaa

Sää lauhtuu keskiviikkona etelässä – luvassa paikoin sakeaa lumisadetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin yli liikkuu lumisateita illaksi Pohjois-Pohjanmaalle. Aamulla voi sadella vähän kevyttä pakkaslunta myös maan itäosassa.Länsirannikolle saapuu illansuussa lumisadealue, ja paikoin lumisade voi runsastua. Illalla lumisade yleistyy ja runsastuu myös maan keskivaiheilla.Pakkasta on päivällä laajalti 15 - 20 astetta, länsirannikolla paikoin vajaat 10 astetta. Lapissa pakkaslukemat vaihtelevat 15 - 30 asteen välillä, kylmintä on Länsi-Lapissa.Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sataa lunta. Aamulla lumisade voi olla etelärannikolla paikoin sakeaa. Illalla lounaassa on tilapäisesti poutaa.Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa ja selkeää.Pakkasta on päivällä etelässä ja lännessä 2 – 6 astetta, idässä ja maan keskiosassa 5 – 10 astetta ja pohjoisessa 15 - 25 astetta.Torstaina maan lounaisosassa sataa paikoin lunta. Maan keski- ja pohjoisosassa on poutaa ja monin paikoin selkeää.Pakkasta on päivällä aivan lounaassa 5 – 10 astetta, muuten laajalti 15 - 20 astetta, pohjoisessa paikoin yli 25 astetta.