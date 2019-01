Kotimaa

”On uskallettava sanoa ääneen, että olemme epäonnistuneet” – näin maahanmuuttajia kotoutetaan Suomessa

Maahanmuuttajien

Yllä olevalta videolta näet, miltä näytti maahanmuuttajien suomen kielen kurssilla vuonna 2015.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kotoutumisen tavoitteiksi linjataan suomen kielen oppiminen, työllistyminen, hyvinvointi, terveys, asuminen ja yleinen sosiaalisuus. Kotoutumisen osaamiskeskus valvoo periaatteiden noudattamista työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa ja harrastusten parissa.– Kun pakolainen saa oleskeluluvan Suomeen, ensimmäisenä hän ilmoittautuu työnvälitystoimistoon. Siellä pakolaiselle tehdään oitis työllistämissuunnitelma, koska nopea työllistäminen on ohjelmamme ykköstavoite, kotouttamisryhmän maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen https://www.is.fi/haku/?query=sonja+hamalainen kertoo.– Ero kantasuomalaisen työnhakuprosessiin tulee siinä, että aluksi maahanmuuttaja ohjataan kotoutumiskoulutukseen. Se kestää 240 päivää, ja sen aikana maahanmuuttaja saa mm. suomen kielen opetusta sekä yhteiskunta- ja tasa-arvokoulutusta.Koulutuksen aikana maahanmuuttaja saa Hämäläisen mukaan myös ohjausta ammatilliseen koulutukseen ja työkokeiluihin. Maahanmuuttaja saa neuvoja esimerkiksi cv:n tekoon.– Koulutuksessa opetamme suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisuuden ja lain periaatteita, Hämäläinen sanoo.Kaikki eivät Hämäläisenkään mukaan kotoudu.

Onko kotoutumattomuudella yhteys ulkomaalaisten kasvaneeseen seksuaalirikollisuuteen?

Eduskunnan