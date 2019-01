Kotimaa

Teollisuus­halli sylki sysi­mustaa savua – palo romahdutti katon

Osa hallin katosta on romahtanut tulipalossa, ja pieniä kytöpaloja on yhä sisällä hallin rakenteissa.– Palo on saatu hyvin rajattua, mutta pieniä savuja nousee yhä romun keskeltä, kuvailee päivystävä palomestari Juuso Punnonen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta.Punnosen mukaan hallissa on rengasvarasto, ja osa renkaista on palanut. Palosta aiheutui paljon mustaa ja sankkaa savua, ja lähialueen asiakkaita kehotettiin sulkemaan ovet ja ikkunat. Palosta ei kuitenkaan ollut vaaraa ihmisille, ja henkilövahingoiltakin vältyttiin.Punnonen ei osaa arvioida palon syttymissyytä vielä tässä vaiheessa.Pelastuslaitos sai hälytyksen Yhteistyönkadulla sijaitsevalle hallille hieman ennen puolta yhtätoista maanantaina päivällä. Paikalla oli pelastusyksiköitä Lappeenrannasta ja Imatralta. Palopaikalla oli myös kamerakopteriyksikkö, joka taltioi tilannekuvaa ja materiaalia tutkintaa varten.