Kotimaa

Suomalainen lääkeresepti kelpaa nyt Viron apteekeissa 21.1. 13:23

Uudistus on ensimmäinen valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon palvelu Euroopassa.

Suomessa määrätty sähköinen resepti käy nyt myös Viron apteekeissa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).



Uudistus on osa Kanta-palvelujen Sähköinen resepti Euroopassa -palvelua. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä myös virolaiset lääkereseptit kelpaisivat Suomessa. Palvelun on tarkoitus laajeta myös muualle Eurooppaan.



Suostumus reseptien avaamisesta ulkomaisille apteekeille tehdään Omakanta-palvelussa.