Kireät pakkaset jatkuvat lähipäivien ajan

Sää on enimmäkseen poutainen. Pohjoisimmassa Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi tulla paikoin heikkoja, paikallisia lumisateita. Tuuli on laajalti heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa luoteistuuli on paikoin kohtalaista.Päivällä pakkasta on lounaassa 10 – 15 astetta, muualla maan länsiosassa 15 – 20 astetta, itäosassa 20 – 25 astetta ja Lapissa 25 - 30 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin muuta Lappia lämpimämpää.Tiistaina pilvisyys on runsasta, mutta Länsi-Lapissa on edelleen laajalti selkeää. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee paikoin lumisateita. Lapissa luoteenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, muualla maassa tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivällä pakkasta on maan länsiosassa laajalti 5 – 10 astetta, itäosassa 14 – 18 astetta ja Lapissa 20 - 25 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin lämpimämpää.Keskiviikkona on laajalti pilvistä ja maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin lumisateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila vaihtelee maan eteläosan viiden pakkasasteen vaiheilta Lapin 20 - 25 asteeseen.