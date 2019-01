Kotimaa

Turvapaikanhakijoita opettavalta selvät sanat maahan­muuttajille annettavasta lupauksesta: ”Se on valhe”

Oulussa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005968069.html





Argentiinasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005969343.html

Suomeen

Kotouttamisohjelman

Myös

Työllistymisvaiheessa jotkut kohtaavat ennakkoasenteita, ja se vaikeuttaa raskaasti kotoutumista. Jos jää työttömäksi, syrjäytyy helposti.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005965769.html

Brasiliasta





Ministeri myöntää: Kotouttamisessa epäonnistuttu